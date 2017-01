Haïti - FLASH : «NériGol» quitte Haïti pour le Club Mompellier Hérault (France)





Nérilia Mondésir alias « NériGol », la pépite haïtienne du football féminin, a quitté Haïti hier mardi à bord d'un avion de la Compagnie Air Caraïbes à destination de la France où l'attend un contrat de 5 ans dont deux comme stagiaire et 3 comme professionnel au sein du Club Monpellier Hérault, de première division de la ligue française de football féminin www.haitilibre.com/article-17147-haiti-football-nerilia-mondesir-invitee-en-stage-par-l-olympique-lyonnais.html.



Une journée porte ouverte et une cérémonie d'adieu a été organisées dans les locaux de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) au centre FIFA Goal de La Croix des Bouquets où la presse et les amants du football étaient présent pour être témoins de ce départ qui est le signe d'un début de succès, de cette politique sports-Etude appliquée par la FHF à travers CAMP-NOUS son académie de football.



Nérilia Mondésir, s'est toujours distinguée dans les compétitions auxquelles elle a participé et se voit offrir une grande opportunité d'être la première Haïtienne à atteindre ce stade au niveau Professionnel en Europe, en plus des distinctions locales qu'elle a obtenu avec l'As Tigresses :



- Soulier d'or CONCACAF U-15 en 2014.

- Soulier d'or et ballon Caraibes U-17 en 2015

- Soulier d'or CONCACAF U-20 en 2016.



En savoir plus sur Nérilla Mondésir :

Nérilia Mondésir est née en février 1999 à Grand Pré (près de quartier Morin, dans le Département du Nord) est l'une des meilleures attaquantes de l'histoire du football haïtien. Surnommée sans aucun doute « NériGol » en raison de son impressionnant palmarès de buts marqués, à chaque fois qu'elle a le ballon Nérilia a inscrit en 2015, 33 buts en 17 matches disputés (matches amicaux inclus) avec trois sélections différentes : 15 buts en 7 matches (U-17) ; 5 buts en 7 matches (U-20) et 13 buts en 3 matches (U-23). Avec ses 4 buts inscrits au second tour des éliminatoires de la coupe du monde Jordanie 2016, elle a gagné le titre de meilleur joueuse et partagé avec la jamaïcaine Kadjina Shaw le soulier d’or du championnat de la Caraïbe 2015 des moins de 17 ans.



BF/ HaïtiLibre