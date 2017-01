Haïti - Économie : Sunrise Airways se positionne pour une expansion agressive en 2017





La compagnie haïtienne Sunrise Airways s'est positionnée pour une expansion agressive en 2017 en initiant le service à bord d'un nouvel avion Airbus A320 de 180 places. Exploité en vertu d'un contrat de bail avec Dominican Wings, filiale du spécialiste lituanien de la location-service Avion Express, l'Airbus A320 opère actuellement sur les routes de Sunrise Airways reliant Cuba à Haïti et la République dominicaine. http://www.icihaiti.com/article-19865-icihaiti-sunrise-airways-mise-en-service-d-un-airbus-a320.html



« Cette mise à niveau du service jet représente un pas en avant important pour notre entreprise et pour nos précieux clients», a déclaré Philippe Bayard, Président de Sunrise Airways « La capacité ajoutée et le confort de l'A320 élèvent notre service intra-Caraïbes à Cuba à un niveau inégalé sur le marché. Dans le même temps, nous sommes maintenant fortement positionné pour une expansion robuste dans toute la Caraïbe, ainsi que nos premières routes en Amérique du Nord. »



Le passage à l'Airbus A320 marque la première fois dans l'histoire de Sunrise Airways d’un service de jet. Auparavant, le transporteur exploitait une flotte d'avions turbopropulseur ATR 42-320 et Jetstream 32 EP.



« La poursuite des investissements dans de meilleurs avions, la technologie, la formation et le personnel est une caractéristique de notre plan de développement stratégique » a souligné Bayard ajoutant « Notre engagement à fournir à nos clients le meilleur service dans le ciel est absolu. »



Pour réservations et plus d'informations, visitez le site www.sunriseairways.net/

ou téléphonez au :



Haïti : + (509) 2811 2222/1100

États-Unis : + (1) 305 433 2707

République Dominicaine : + (1) 849 916 6666

Cuba : + (53) 2269 8791



En savoir plus sur Sunrise Airways :

Sunrise Airways (IATA: S6, ICAO: KSZ) est une compagnie aérienne commerciale haïtienne progressive, moderne lancé en Décembre 2012 qui élève le voyage aérien dans les Caraïbes de l'Ouest vers de nouveaux sommets d'excellence. Sunrise Airways possède et exploite une flotte composée d'appareils Jetstream 32 EP offrant le confort de sièges en cuir et beaucoup d'espace bagage dans la cabine pour une capacité maximale de 19 passagers. Basée à Port-au-Prince avec une installation de maintenance dédié à Santiago, République Dominicaine, Sunrise Airways est détenue par l'homme d'affaire reconnu haïtien et philanthrope, Philippe Bayard. Les membres de l'équipe dirigeante ont en moyenne plus de 15 ans d'expérience en aviation avec des marques de l'industrie bien connus commeAerocaribbean, Air Jamaica, BAE Systems, Condor Airlines, Jamaica Air Shuttle, et LAN Airlines.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-19865-icihaiti-sunrise-airways-mise-en-service-d-un-airbus-a320.html



SL/ HaïtiLibre