Haïti - Agriculture : L'Université d'État du Michigan vient aide au Sud-Ouest





La « East Lansing school » a annoncé cette semaine que l’Agence américaine pour le développement international (USAID) se concentrait sur la production de haricots destinés à l'alimentation et au revenu des ménages en Haïti. Les chercheurs travaillent pour que 6,000 agriculteurs haïtien dans le Sud-Ouest reçoivent des variétés de haricots à haut rendement.



L'opération est appelé « Mwen Gen Pwa » (J'ai des haricots).



L'USAID a contacté l'Université d'État du Michigan en raison de son expertise sur les haricots adaptés à l'Amérique Centrale et aux Caraïbes. La « East Lansing school » a également été sollicitée pour son travail à long terme avec le Service National Semencier (SNS) d'Haïti et la distribution de graines de haricots.



L'Université d'État du Michigan utilisera une subvention fédérale d'environ 2 millions de dollars pour aider le Sud-Ouest d'Haïti à restaurer sa production agricole après le passage de l'ouragan Matthew en octobre dernier.



HL/ HaïtiLibre