Haïti - Justice : La PNH condamne les actes violents de justice populaire





Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH) « condamne fermement les actes de violence survenus à Beaumont, Dichiti, Corail et cette semaine encore à Limonade où des pertes en vie humaine, notamment l'assassinat de deux policiers et l'incendie de plusieurs édifices publics dont des commissariats ont été enregistrés [...] »



Il explique que « Il est vrai que, dans certains cas, l'incident déclencheur de cette furie populaire a pour origine un usage disproportionné de la force. Cependant, les dégâts qui en résultent ont causé trop de souffrances à la communauté » rappelant que les Lois de la République tracent, dans les moindres détails, les procédures à suivre quand une violation à la législation pénale est constatée.



Ainsi, l'article 88 du Code d'Instruction Criminelle, stipule que dans les cas de flagrance, tout citoyen peut accomplir des actes élémentaires de police notamment identifier le suspect, le poursuivre, l'appréhender ou aider à l'appréhender. Mais, jamais, il ne doit se substituer aux autorités judiciaires pour appliquer une quelconque peine.



Michel-Ange Gédéon informe que « Le résultat de chacune des enquêtes en cours sera communiqué sous peu aux autorités compétentes en vue de faire toute la lumière sur ces dossiers afin que tous les coupables soient punis conformément à la loi. »



Tout en déplorant ces actions qui ne font aucunement avancer la cause de la justice et de la démocratie, il réitère sa détermination « à ne tolérer, sous aucune forme ces actes barbares. »



HL/ HaïtiLibre