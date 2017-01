Haïti - Élections : Vers un faible taux de participation...





Dans le cadre des élections sénatoriales et locales, dimanche 29 janvier, l’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) a cru nécessaire à quelques jours du scrutin, d’évaluer l’environnement préélectoral notamment en regard des candidats et candidates aux élections locales.



Pour prendre le pouls de la situation, les enquêteurs de l’OCID ont questionnés (les 23 et 24 janvier) 190 candidats aux élections locales (96 pour les CASEC, 41 pour les ASEC, 53 pour le poste de délégué de ville) inscrits sous la bannière de 39 partis et regroupements politiques : 39 dans l’Ouest, 32 dans le Nord, 25 dans le Centre, 25 dans le Sud-Est, 21 dans l’Artibonite, 14 dans le Nord-Est, 10 dans le Nord-Ouest, 9 dans la Grande-Anse, 9 dans le Sud et 7 dans les Nippes.



Concernant le niveau d’intérêt manifesté par la population pour les élections locales, 41.8% des candidats interrogés affirment que les citoyens sont peu ou pas du tout intéressés à ce scrutin. Cette désaffection d’une frange très importante de la population peut s’expliquer, selon les répondants, par plusieurs facteurs : les déficiences de la campagne de sensibilisation (33.3%), le manque d’importance accordée aux élections locales (32%), l’insuffisance de moyens financiers à la disposition des candidats pour faire campagne (29.4%) et le manque de confiance dans les élus (5.1%).



Par ailleurs, 61.2% des 190 candidats admettent que la population auprès de laquelle ils font campagne ne comprend pas du tout le rôle des élus locaux. Seulement 3.6 % pensent qu’elle comprend un peu et 35% qu’elle a une bonne compréhension des attributions des ASEC, CASEC et délégués de ville. Enfin, les inquiétudes exprimées par les candidats interrogés portent sur les points suivants : le risque d’un plus faible taux de participation aux élections (67% d’entre eux), l’insécurité pendant la journée électorale (22.7%) et les fraudes électorales (5.2%).



L’OCID ne serait pas étonné « [...] de constater un taux de participation plus faible que les 23% enregistrés en novembre 2016 ». Toutefois, l’OCID pense qu’il n’est pas trop tard pour poursuivre et intensifier la campagne de motivation/sensibilisation auprès de l’électorat et recommande au CEP de faire, dans les prochaines heures, un effort spécial de communication auprès des électeurs.



