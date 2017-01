Haïti - AVIS : J-2, mesures de sécurité restrictives





« La Direction Générale de la Police Nationale d'Haïti (PNH) porte à la connaissance de la population que pour garantir le bon déroulement de la journée du scrutin de dimanche 29 janvier, quelques mesures restrictives seront prises du samedi 28 janvier à partir de 6h00 p.m. jusqu'au lundi 30 janvier à minuit sur l'ensemble du territoire.



Cet avis concerne les mesures suivantes :



1 - Suspension de tous les permis de port d'arme à feu et Interdiction de circuler avec des armes tranchantes, contondantes ou toute autre arme par destination. Les compagnies privées de sécurité, devront effectuer leur relève sur place pour éviter tout déplacement d'arme sur la voie publique ;



2.- Interdiction aux automobilistes et aux motards non autorisés de s'approcher des Centres de vote, des Bureaux Électoraux Départementaux (BED) et communaux (BEC) ;



3.- Interdiction de vendre et de consommer des boissons alcoolisées ;



4.- Interdiction aux boites de nuit de fonctionner.



Tout contrevenant surpris en flagrant délit sera appréhendé, dépossédé de l'objet interdit et remis à la justice pour les suites légales.



La Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti compte sur la collaboration de tous pour le plein respect de ces dispositions »



HL/ HaïtiLibre