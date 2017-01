Haïti - Justice : Finale de la 2ème Édition du Concours de plaidoirie 2016-2017





Ce vendredi 27 janvier au nouveau Palais de justice de la Cour de Cassation, aura lieu la finale de la 2ème Édition du Concours de plaidoirie sur les droits humains 2016-2017, organisée par le Bureau des Droits Humains en Haïti (BDHH). Ce concours de plaidoirie vise à identifier et mettre en valeur de jeunes étudiants talentueux finissants en droit, amenés à faire leurs premiers pas dans le monde de la plaidoirie en s'affrontant dans le cadre de joutes de mots en faveur des droits humains.



Rappelons que 32 étudiants garçons et filles finissants en droit, venant de différentes universités du pays ont été présélectionnés en décembre 2016 par le BDHH sur la base de leur contribution écrite sur le thème « la détention préventive prolongée dans le système judiciaire haïtien. »



Les 32 candidats se sont affrontés les premières semaines de janvier lors de trois séries de joutes oratoires réalisées dans les locaux de l'Université Quisqueya. Ces joutes éliminatoires portaient sur des thèmes aussi divers que : le droit d'ingérence, la gestation pour autrui, l'expulsion des personnes sans titre, les immunités parlementaires, le droit de grève pour les personnels médicaux...



À l'issue des 1/4 de finale, 4 étudiants : Pierrin Noël Rosemina, Joachim James Peterson, Thélus Taff Nike et Alabre Makenson se sont qualifiés pour participer à cette ultime étape qui donnera lieu à deux joutes de demi-finales, une petite finale et une grande finale. Les quatre thèmes retenus qui opposeront à chaque fois « un pour et un contre » sont : la justice privée ; le recours à l'état d'urgence ; la responsabilité de l'ONU dans l'épidémie de choléra et la légitimité de la justice pénale internationale.



Cette finale est organisée sous la présidence d'un jury prestigieux, en présence du Président de la Cour de Cassation et de nombreux invités. Les représentants de l'ambassade de Suisse, de l'ambassade du Canada, de la Fondation FOKAL et de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), partenaires du BDHH qui ont permis la réalisation de cette belle aventure, prendront la parole à l'issue des délibérations avant de procéder à la remise des prix aux lauréats.



HL/ HaïtiLibre