Haïti - FLASH : Fermeture de la frontière





Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales informe le public en Général, les commerçants, les étudiants, les touristes et toutes celles et ceux que la question intéresse en particulier que, dans le cadre des dispositions adoptées, pour assurer le bon déroulement du processus électoral, la frontière haïtienne sera fermée le samedi 28 janvier à partir de 6h00 du soir et durant toute la journée du dimanche 29 janvier 2017. La frontière rouvrira le lundi 30 janvier 2017, à compter de 6h00 du matin.



Par ailleurs, le Ministère rappelle également que les rassemblements de nature à troubler l'ordre public, sont formellement interdits sur toute l'étendue du territoire du samedi 28 janvier à compter de 6h00 du soir, ce jusqu'au lundi 30 janvier à 6h00 du matin.



Par ailleurs, les boites de nuit, les salles de spectacle et toutes autres institutions à vocation connexe, garderont leurs portes fermées pour la période susmentionnée.



HL/ HaïtiLibre