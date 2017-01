Haïti - Élections : Message à tous, de Sandra Honoré





Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies et Cheffe civile de la Minustah, à l’occasion des élections ce dimanche 29 janvier 2017, a délivré un message à tous les haïtiens.



Message de Sandra Honoré :



« Haïtiens et haïtiennes ce 29 janvier vous êtes appelés à voter afin d'élire vos représentants aux Conseils d'administration et Assemblées des sections communales l(CASEC et ASEC) ainsi qu'aux postes de délégué de ville, il s'agira également pour vous d’élire 8 sénateurs dans le cadre du deuxième tour des élections sénatoriales partiels, les sénateurs du département du Nord-Est et du Sud-Est ayant déjà été élu dès le premier tour http://www.haitilibre.com/article-19936-haiti-flash-2e-tour-senateurs-intentions-de-vote-sondage-brides.html



Les élections du 29 janvier donneront enfin l'opportunité aux populations concernées d'élire le Député de Roseaux dans la Grande Anse dont l'élection n'a pu avoir lieu en novembre dernier à cause des dommages causés par le passage de l'ouragan Matthew.



Les élections local et législatives de ce dimanche marqueront l’aboutissement de ce cycle électorale et le plein rétablissements des institutions démocratique, facilitant ainsi l'ouverture d'une nouvelle étape dans le processus de démocratisation, de stabilisation et de développement d'Haïti.



Il importe de rappeler que les élections locales n'ont pas été organisées depuis 2006, celle du 29 janvier vous permettront de choisir vos représentants chargé de veiller à la gestion de proximité de vos espaces territoriaux, garantissent ainsi au pays l'exercice d'une démocratique participative, qui permettra d'influencer la direction future que prendra Haïti.



Je salue une nouvelle fois le Conseil Électoral Provisoire (CEP) pour la bonne préparation de ces élections et les efforts déployés pour continuer d'améliorer le processus électoral.



Je tiens aussi à féliciter la Police Nationale d'Haïti (PNH) pour son professionnalisme dans sa mission de protection des citoyens, des électeurs et électrices et des installations du CEP durant cette ultime étape du processus électoral.



La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) mettra à la disposition de la PNH ses effectifs policiers et militaires pour la mise en œuvre du plan conjoint intégré de sécurité électorale.



Je lance un appel à tous, tant les candidats hommes que les candidates femmes, aux représentants et partisans de partis politique, aux mandataires, à toutes les femmes et hommes en âge de voter de faire votre possible pour permettre aux élections de se dérouler dans la Paix.



J'encourage les acteurs politiques, d'attendre dans le calme les résultats des élections et de prendre le chemin de la justice pour régler les problèmes qu'ils pourraient rencontrer dans le processus, d'après les valeurs et principes démocratiques, et de ne pas faire de violence, afin d’arriver à bâtir un pays stable, un pays qui va changer son image.



J'encourage tous les citoyens d'Haïti en âge de voter, d'aller voter en foule dans leur bureau de vote ce dimanche. Je parle en particulier aux femmes et aux les jeunes que j’encourage fortement à aller exercer leur droit de vote dans ces élections, qui vont leur permettre de participer dans les décisions qui vont se prendre à travers leurs élus locaux, qui auront la responsabilité de défendre l’intérêt de leur communauté, dans leur zone.



Je constate qu'il y a près de 40% de femmes sur un peu plus de 31,000 candidats http://www.haitilibre.com/article-19785-haiti-actualite-zapping-politique.html http://www.haitilibre.com/article-19927-haiti-actualite-zapping-politique.html , j’espère que ce chiffre va encourager les femmes à aller voter.



Votre vote c'est votre droit, c'est votre avantage.



L'avenir de vos communautés et de vos enfants dépendent de vos votes.



Chaque voix compte, faites entendre votre voix, allez voter. »



HL/ HaïtiLibre