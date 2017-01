Haïti - Élections : Ouverture des bureaux de vote





Ouverture des bureaux de vote :

Ce matin à 6h00 les bureaux de vote ont ouvert, pour élire 8 sénateurs, 1 députés et 5,536 autorités locales (ASEC, CASEC et délégué de ville) http://www.haitilibre.com/article-19927-haiti-actualite-zapping-politique.html sur un peu plus de 31,000 candidats http://www.haitilibre.com/article-19785-haiti-actualite-zapping-politique.html . Une ouverture tranquille et peu d’affluence ont été rapportées. Plusieurs électeurs et mandataires de partis politique ont déjà exercé leur devoir civique.



Les Centres de vote sont sécurisé par la Police Nationale d'Haïti (PNH) et les casques bleus de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah).



Message du maire des Cayes :

Jean Gabriel Fortuné, le Maire des Cayes a lancé un appel à tous « [...] aller voter, allez remplir votre devoir civil, l'avenir du pays, des communes et des sections communale dépendent de votre votre. Votez en masse, votez pour des personnes qui vont se battre dans l’intérêt du département. Bon dimanche »



Numéro d’urgence en cas d’irrégularités :

Le Conseil Électoral Provisoire a annoncé la disponibilité du numéro court 8838 qui permettra de rejoindre sa cellule d’urgence, ce numéro sera disponible ce dimanche 29 janvier de 6h00 a.m. à 6h00 p.m. « Les électeurs, les observateurs et le personnel vacataire peuvent appeler pour signaler une irrégularité ou un fait pouvant porter atteinte à l'intégrité du processus de vote pendant et après les élections » indique le CEP qui souligne qu’une équipe est chargée de prendre les rapports de situation et y apporter une réponse efficace.



Comment trouver votre Centre et bureau de vote ?

http://www.haitilibre.com/article-19886-haiti-flash-j-7-comment-trouver-votre-centre-et-bureau-de-vote.html



