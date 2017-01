Haïti - Élections : Situation calme, très peu d’électeurs dans la zone métropolitaine





Les membres du plus gros Centre de vote dans le Sud refusent de travailler :

On nous rapporte que le plus gros Centre de vote dans le Sud est entièrement paralysé. Les membres du bureau affirme qu'ils n'ont pas touché leur salaire et qu’il ne travailleront pas tant qu’ils ne seront pas payé.



Absence de mandataires et d’observateurs dans la zone métropolitaine :

La situation est calme dans le département de l'Ouest rapporte la Minustah, où les casques bleus appuient la PNH. Les rues sont tranquille, la circulation est fluide dans plusieurs quartiers de la capitale et la population vaque tranquillement à ses occupations. À Frères la situation est normale dans le Centre de vote Méthodiste de Frères, mais l'on constate une absence de mandataire des partis politiques. Par ailleurs il y a aussi une absence des mandataires et des observateurs internationaux dans la majorité des centres de vote de la zone métropolitaine où l'on constate également que les électeurs n'ont pas encore répondu à l'appel, peut-être que l'affluence sera plus grande après la messe...



20 électeurs seulement ont voté :

Au Centre de vote de l’ONA (29 bureaux de vote – Delmas 17) il y a peu d’électeurs. Au Centre de vote la Pléiade (7 bureaux de vote), quelques membres ont déjà voté ainsi qu’une vingtaine d’électeurs selon le superviseur principal de ce Centre.



Manque d’électeurs un peu partout :

À Mirebalais au niveau du Centre de vote EFACAP, le vote se déroule dans le calme et la discipline mais peu de fréquentation.



À Ouanaminthe, les opérations de vote se déroulent normalement mais les électeurs se font rares...



Au Gonaïves, même situation ou l’on constate un manque d’affluence dans les Centres de vote. Au Centre de vote Eben Ezer (7 bureaux de vote) les membres de ces bureaux regardent la télévision pour faire passer le temps...



À Jérémie, les 22 Centres de vote sont en opérations mais pour le moment peu d'électeurs ont fait le déplacement pour remplir leur devoir civique...



Appel à voter de l’OEA :

Le Chef de la Mission électorale de OEA, Juan Raul Ferreira, invite les Haïtiens à voter en grand nombre « e suis au Lycée Marie Jeanne à Port-au-Prince, pour observer le déroulement du vote pour les élections locales et législative en Haïti. Ce vote est très important parce qu'il permet de compléter le processus électoral haïtien de renouveler l'ensemble des sièges électifs. Ce sera le début d'une nouvelle étape pour Haïti. j'encourage tous les haïtiens à voter en grand nombre. merci et bon vote. »



Manque de sensibilisation de la population :

Jocelyne Colas Noël, Directrice nationale de la Commission épiscopale Justice et Paix a déclaré indique qu'il y avait un manque de sensibilisation en générale de la population pour les élections de ce 29 janvier, soulignant que les élections des collectivités territoriales sont importantes pour le développement du pays.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19939-haiti-elections-ouverture-des-bureaux-de-vote.html

http://www.haitilibre.com/article-19938-haiti-elections-message-a-tous-de-sandra-honore.html

http://www.haitilibre.com/article-19936-haiti-flash-2e-tour-senateurs-intentions-de-vote-sondage-brides.html

http://www.haitilibre.com/article-19935-haiti-flash-fermeture-de-la-frontiere.html

http://www.haitilibre.com/article-19928-haiti-elections-j-1-message-du-president-du-cep.html



HL/ HaïtiLibre