Haïti - Élections : Seconde bombe lacrymogène et tirs sporadiques





Seconde bombe lacrymogène et tirs sporadiques :

Ce matin après qu'un individu ait lancé une grenade lacrymogène sur le Centre de vote au lycée Mirebalais, provoquant une situation de panique http://www.haitilibre.com/article-19945-haiti-elections-bombe-lacrymogene-sur-un-centre-de-vote.html la police est intervenue et a repris le contrôle du Centre de vote, les opérations électorales continuent. On nous rapporte qu’une seconde grenade lacrymogène a été lancé contre le Centre de vote du Lycée Mirebalais et que des tirs sporadiques d’armes à feu, d’origine non identifiés ont été entendus dans la zone.



Privert souhaite la Paix et la sérénité :

Le Président de facto Jocelrme Privert l'État rappelle à tous les acteurs la nécessité de garder un climat de Paix et de sérénité afin de faciliter le bon déroulement du processus électoral sur tout le territoire.



Jovenel Moïse appelle à voter :

Jovenel Moïse, le Président élu d'Haïti, peu avant midi a fait savoir « je suis dans l'avion en direction de Pilèt, Trou du Nord, avec ma femme pour aller remplir mon devoir civique. Vous aussi allez remplir votre devoir civique ! »



Bulletins CASEC/ASEC, le CEP précise :

La Direction Exécutive du Conseil Electoral Provisoire informe la population en général et les électeurs en particulier que, la présence de bulletins pour les candidats aux postes de CASEC, ASEC dans les Centres de vote se trouvant en milieu urbain n'est pas une anomalie. Cela est dû au fait que certaines portions des villes ont connu une expansion dans les Sections communales. Dans ces cas, les électeurs concernés peuvent exercer leur droit de vote.



En conséquence, tous les Centres de vote concernés sont pourvus de bulletins des collectivités territoriales, à la diligence des Bureaux électoraux départementaux, (BED) et communaux, (BEC). Des instructions formelles ont été passées à l'ensemble du personnel vacataire afin d'anticiper toute confusion.



La France aux côtés de l’OEA :

Apportant son soutien à la mission d’observation électorale de l’Organisation des États Américains (OEA), la France avait mis une équipe d'observateurs à sa disposition lors du scrutin du 20 novembre. Ces observateurs sont à nouveaux déployés aux côtés de leurs collègues de l’OEA pour observer les législatives partielles et les élections locales qui se déroulent aujourd’hui.



Comment trouver votre Centre et bureau de vote ?

HL/ HaïtiLibre