Haïti - Diaspora : Jumelage entre North Miami et l'Arcahaie





La ville de North Miami a signé récemment un accord de ville sœur (jumelage) avec Arcahaie en Haïti, afin de favoriser le développement économique, social et culturel entre les deux villes.



Le conseiller municipal de North Miami, Alix Desulme, le directeur adjoint de la ville, Arthur H. Sorey, et le chef adjoint de la police, Larry Juriga, se sont joints au maire d'Arcahaie, Marie Rosemila Sainvil Petit Frère, au conseiller Garry Joseph et au conseiller Wilson Jean-François pour annoncer le partenariat.



« [...] nous avons signé un accord de ville sœur visant à construire et renforcer les relations économiques, culturelles et éducatives entre les villes de North Miami et Arcahaie, dans le but commun de développer la compréhension et le respect tout en améliorant la qualité de vie de nos résidents respectifs », a déclaré Mme Desulme qui est originaire d’Arcahaie.



L'Entente de Ville sœur engage les deux villes à identifier les activités qui peuvent générer de nouvelles initiatives pour favoriser davantage les relations économiques, sociales et culturelles, ainsi que :



Des échanges mutuels entre les groupes commerciaux, éducatifs, sportifs et autres groupes civiques ;



Renforcer les liens entre les institutions et les organismes publics ;



Promouvoir les deux villes dans leurs secteurs commerciaux et universitaires respectifs comme lieux de commerce et d'investissement ;



Faciliter les missions commerciales et le dialogue entre entreprises entre les deux villes ;



Explorer et encourager la coopération et les échanges entre les organismes locaux de développement ;



Promouvoir les opportunités de loisirs et de tourisme d'affaires.



La signature a eu lieu à Arcahaie. Il s'agit de la deuxième convention de ville sœur signée par la ville de North Miami après Delmas en mars 2008



SL/ HaïtiLibre