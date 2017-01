Haïti - Politique : Signature de 4 contrats de dons avec le Japon





Jeudi, dans le cadre de l’« Aide sous forme de Dons aux Micro-Projets locaux contribuant à la Sécurité Humaine (APL) » 4 contrats de dons ont été signés au local de l’Ambassade du Japon, entre l’Ambassadeur du Japon accrédité à Port-au-Prince, Yoshiaki Hatta et les Représentants de quatre organisations locales.



Projets bénéficiaires :



Projet d’Aménagement de l’École de CAREM, soumis par le Comité d’Action pour le Reboisement et l’Éducation de Marmont d’un montant de 105,946 dollars américains destinés à améliorer les conditions d’apprentissage des 315 élèves de l’école et de recevoir plus d’enfants qui n’ont pas accès à l’éducation fondamentale, le projet comprend la réhabilitation de 7 salles de classes existantes et la construction de trois nouvelles salles de classe.



Projet de Reconstruction du Dispensaire Communautaire de Las Lomas Saint Michel de l’Attalaye, soumis par l’Union des Jeunes de Saint-Michel (UJSC) d’un montant de 77,600 dollars destinés à fournir l’accès aux soins de santé de base dans un environnement adéquat, ce projet permettra à l’organisation de construire un bâtiment comprenant une salle d’attente, une salle d’accouchement, une salle d’administration, une pharmacie, une bibliothèque, une salle de consultation, un dortoir et un bloc sanitaire.



Projet d’Aménagement de l’École Communautaire de Terre Blanche soumis par l’Organisation Œuvre Samaritaine de Hinche (OROSH), d’un montant de 107,937 dollars permettra à l’organisation de construire un bâtiment de 6 salles de classes équipées de mobiliers scolaires (Tableaux, Bancs, chaises et tables) et d’un bloc sanitaire en vue de favoriser un environnement scolaire mieux adapté et mieux structuré pour une éducation de qualité. Notez qu’actuellement, faute de budget, l’école n’a pas de bâtiment physique et ses 300 élèves étudient sous la tente, depuis sa fondation en 2013.



Projet d’Aménagement de l’École Mixte Communautaire Holiness soumis par l’Association Mutuelle Spirituelle des Anciens Frères Unis et les Rapatriés (AMSAFUR), d’un montant de 81,897 dollars destiné à fournir aux 180 élèves un environnement scolaire répondant aux normes pédagogiques de base, l’École Mixte Communautaire Holiness abritée actuellement dans un local qui n’est pas le sien, s’apprête à construire un bâtiment de 6 salles de classes équipées de mobiliers scolaires (tableaux, bancs et tables) et un bloc sanitaire.



HL/ HaïtiLibre