Haïti - Sécurité : Caméras de surveillance à Delmas, résultats positifs





Dans le cadre d’un partenariat public-privé, Delmas procède actuellement à l’installation de plus de 300 caméras de surveillance sur tous les grands axes de la commune http://www.haitilibre.com/article-19620-haiti-securite-delmas-bientot-sous-l-oeil-des-cameras-de-surveillance.html



193 caméras sont déjà installées et en opérations. Lorsque le réseau de caméras sera complet, il couvrira une zone allant de Delmas 62 à Delmas 2 et de Carrefour de l’aéroport à Trois-Mains (proche de la SONAPI).



Selon le Commissaire de Delmas, Jean-Bruce Myrtil des résultats positifs sont déjà constatés. Il assure que le taux de criminalité en janvier, a connu une importante baisse, qu’il attribue au dispositif de surveillance. Il explique que dès qu’un comportement suspect est détecté sur les écrans de contrôle du centre de surveillance (qui reçoit les images par internet) une patrouille est immédiatement envoyée sur place pour vérifier et interpeller au besoin le suspect. Il affirme que les caméras installées récemment ont déjà permis d’identifier et d’arrêter deux bandits au cours du mois de janvier.



Le Commissaire Myrtil est convaincu que ces caméras vont permettre de traquer efficacement les bandits et contribuer à établir un climat sécuritaire dans la commune de Delmas.



PI/ HaïtiLibre