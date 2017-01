Haïti - Éducation : Appel à candidature, bourse «Open Society Foundations»





Pour la 4ème année consécutive, l’ « Open Society Foundations » (OSF) lance son programme international de mobilité « Civil Society Scholar Awards » qui a pour objectifs le renforcement des capacités des doctorants et des professeurs des universités, ainsi que leur insertion dans des réseaux académiques internationaux.



Ce programme est ouvert à un nombre limité de pays dont les personnes de nationalité haïtienne.



Publics cibles :

- Les doctorants inscrits dans une université haïtienne ou inscrits dans une université étrangère ;

- Les professeurs des universités, titulaires au minimum d’un master et exerçant une activité d’enseignement dans une Université en Haïti.



Champs disciplinaires :

Le projet du candidat concernera les sciences sociales et les sciences humaines.

Une attention particulière sera portée aux thèmes suivants : le droit, la justice et la gouvernance ; le développement durable et la gestion des ressources naturelles ; les droits économiques et la lutte contre la pauvreté ; la santé publique, le travail social, et le développement communautaire ; le droit et la réglementation des nouveaux médias ; l'éducation inclusive ; les études post-conflit ; les droits humains.



Durée de la mobilité entre 2 et 9 mois.



Montant de la bourse :

10.000 dollars pour les doctorants et 15,000 dollars pour les professeurs des universités



Prise en charge :

La bourse prend en charge notamment des séjours (avion, hébergement...) dans des laboratoires et des universités en lien avec les travaux de recherche du requérant ; la recherche documentaire ; la collecte de données en lien avec le terrain de recherche du requérant ; la valorisation des résultats des travaux de recherche et de la coopération interuniversitaire ; la publication scientifique dans des revues à comité de lecture etc.



Constitution et dépôt du dossier de candidature :

Le formulaire de candidature, le modèle de budget, le règlement de la mobilité et la liste des pièces à joindre au dossier sont téléchargeables sur internet : https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards-20170123



- Seule la version en anglais du règlement fait foi.

- Les candidatures en ligne sont vivement encouragées.



Échéance de l’appel : 31 mars 2017

Les dossiers de candidature, les lettres d'invitation et de soutien doivent être renseignés en anglais et accompagnés de l’ensemble des justificatifs demandés. Aucun dossier ne sera accepté au delà de cette échéance.



Renseignements :

Fondation Connaissance et Liberté (Membre de l’OSF), 143, avenue Christophe, Port-au-Prince.



HL/ HaïtiLibre