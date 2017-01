Haïti - Diplomatie : Le «Core Group» salue les élections du 29 janvier





Sandra Honoré, la Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres du « Core Group » (les Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union Européenne et le Représentant spécial de l'Organisation des États Américains) saluent la tenue des élections du 29 janvier visant à pourvoir les sièges législatif restant et élire les délégués de ville et les représentants locaux des sections communales.



« Le “Core Group” rend hommage au Conseil Électoral Provisoire, au Gouvernement haïtien et à la Police Nationale d’Haïti pour leur leadership dans la mise en place d'un environnement propice à la tenue de ces élections. Il déplore les actes sporadiques de violence électorale et encourage tous les citoyens haïtiens, incluant les candidats, les partis politiques et leurs partisans à résoudre les différends électoraux qui pourraient survenir de manière pacifique et par les moyens légaux.



Le “Core Group” accueille avec satisfaction la mise en place, tant au niveau national et local, d’un cadre permettant une gouvernance démocratique efficace ainsi que le rétablissement de la stabilité institutionnelle, en réponse aux aspirations du peuple haïtien. »



