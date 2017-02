Haïti - Sécurité : Le Brésil se retire de la Minustah





Le Brésil a commencé à retirer son contingent militaire de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) et envisage d’achever son retrait avant le 15 avril prochain. Notez que le Brésil en Haïti avec ses 979 casques bleus, est le plus grand pays contributeur avec 40% des effectifs de la Mission onusienne. En outre, c’est le Lieutenant-Général de l'armée brésilienne Ajax Porto Pinheiro qui commande la composante militaire de la Minustah.



Rappelons que la participation militaire du Brésil devait prendre fin initialement en octobre 2016, mais la mission a été prolongée de six mois, conformément à la résolution 2313 du Conseil de sécurité des Nations unies, le jeudi 13 octobre 2016. http://www.haitilibre.com/article-18931-haiti-flash-mandat-de-la-minustah-renouvele-a-l-unanimite.html



Lire aussi :

SL/ HaïtiLibre