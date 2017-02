Haïti - République-Dominicaine : 6 haïtiens violent une étudiante à Villa Tapia





Dans la matinée de lundi, 7 hommes, dont 6 de nationalité haïtienne, ont abusés sexuellement une jeune étudiante universitaire en psychologie, âgée de 26 ans, dans la municipalité de Villa Tapia, Province Hermanas Mirabal, en République Dominicaine, ont informé mardi, les autorités dominicaine.



Selon le rapport de police, la jeune fille, dont le nom est omis fin de protéger sa vie privée, a été violée et battue par 7 hommes à l'intérieur de sa résidence, où ils ont également bâillonnés trois autres membres de sa famille. Avant de commettre leur forfait les individus ont tué les 4 chiens de la résidence. Il est aussi indiqué dans le rapport que ces individus ont également cambriolé deux maisons, emportant avec eux une télévision, une radio, de l’argent et plusieurs téléphones mobiles.



Les résidents de la zone déplorent la coexistence avec un grand nombre de ressortissants haïtiens vivant dans cette zone dont certains, selon-eux, ne font que commettre des délits...



Selon les informations du Sergent Santos de Leon, Commandant de la région, une vingtaine de personnes ont été arrêté certains ont été identifiés, d’autres sont en cours d’identification. Aucune confirmation que les coupables se trouvent parmi les personnes arrêtées et interrogées et aucun nom n’a été révélés.



S/ HaïtiLibre