Haïti - Politique : Tournée du Président élu dans les Mairies de la zone métropolitaine





Jeudi, à quelques jours de sa prestation de serment le 7 février prochain, le Président élu Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine a rendu une visite de courtoisie à la Mairie de Port-au-Prince où il a été reçu par le Maire Principal, Ralph Youri Chevry et de l’un de ses adjoints, Mme Kettyna Bellabe.



Cette rencontre a été l'occasion pour le Maire Chevry de présenter sommairement la vision de l'Administration Municipale de Port-au-Prince afin que la Commune puisse offrir une autre image digne de son histoire et de sa réputation d'antan. Jovenel Moïse, a félicité l'Administration Communale pour ses efforts visant à faire du Champ de mars un haut lieu de divertissement agréable et adaptée dans son aménagement aux besoins des Port-au-Princiens http://www.haitilibre.com/article-19788-haiti-avis-pluie-d-interdictions-sur-l-aire-du-champs-de-mars.html



Le Président élu et le Maire Chevry ont convenus de collaborer pleinement pour le bien de la collectivité.



Ce même jour, le futur couple présidentiel à poursuivi sa tournée dans les différentes Municipalités de la région métropolitaine de Port-au-Prince visitant les mairies de Kenscoff, Pétion-Ville, Delmas, Tabarre, Croix des Bouquets, Cité Soleil et de Carrefour



Lors de sa tournée Jovenel Moïse a exprimé aux maires sa volonté de les accompagner dans leurs actions et les a assuré de l'engagement de son administration à mettre en œuvre les politiques publiques de développement dans le cadre de la décentralisation, pour mettre définitivement le pays sur la voie de la modernité au profit de tous les citoyens.



HL/ HaïtiLibre