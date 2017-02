Haïti - AVIS : Vente de produits frelatés et d’huile de cuisine usagée...





Les Ministères du Commerce, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Économie, alarmés par les multiples plaintes de consommateurs et les irrégularités relevées par les brigades d'inspecteurs au niveau des produits alimentaires, renouvellent à l'attention de la population en général et des commerçants en particulier que la mise en vente de produits frelatés ou d'huile de cuisine usagée, est formellement interdite sur le territoire national.



Ces 4 Ministères « avisent tous ceux qui s'adonnent à ces activités illicites, contrevenant ainsi aux normes sanitaires et sécuritaires relatives à la vente des produites sur le marché, que l'Administration Général des Douanes procédera conjointement avec les autres institutions à la saisie de tous les produits frelatés et toute huile usagée en vente sur le marché.



Les personnes concernées sont invitées à prendre sans délai, toutes les dispositions nécessaires en vue du respect de cette mesure. »



HL/ HaïtiLibre