Haïti - Élections : Nouvelles accusations de Lavalas contre un sénateur élu du PHTK





Le Parti Fanmi Lavalas, après l’échec de sa contestation visant à écarter le Sénateur élu Wilfrid Gelin (PHTK) pour entre autre une supposée double nationalité http://www.haitilibre.com/article-19918-haiti-flash-senateur-wilfrid-gelin-phtk-le-cep-rend-sa-decision.html ; via l’un de ses candidats perdant, Fanmi Lavalas récidive une nouvelle fois...



Fritz Carlos Lebon candidat au Sénat défait sous la bannière Fanmi Lavalas dans le département du Sud , dont la victoire a été remporté par Pierre François Sildor du PHTK, passe à l’offensive en portant plainte auprès du CEP.



Il accuse le Sénateur élu Sildor d’être citoyen canadien et d’avoir fait une fausse déclaration au CEP lors de son inscription, en cachant sa double citoyenneté. Il appui son accusation sur le fait que Pierre François Sildor aurait été Coordonnateur pour le Canada en Haïti et responsable pour Haïti de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI), des fonctions qui selon-lui, ne peuvent être exercée que par un citoyen canadien, une affirmation qu’aurait supposément confirmé l’ancien consul d’Haïti à New York, Yvon Feuillé.



Toutefois, jusqu’à présent cette supposée double nationalité n’a pas été confirmée officiellement par l’Ambassade du Canada.



De son côté, le Sénateur Sildor a balayé de la main ces accusations, affirmant qu’il s’agit là, de manœuvres d’un mauvais perdant qui n’a pas bénéficier du vote populaire.



Ce vendredi, le CEP devrait auditionner dans ses bureaux de Pétion ville le Sénateur Sildor pour faire la lumière sur ces accusations portées contre lui.



TB/ HaïtiLibre