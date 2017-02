Haïti - FLASH : Un haïtien suspect tente d'entrer en Haïti avec un fusil





Ce weekend, 2 jours avant l’investiture du Président élu d’Haïti Jovenel Moïse, les militaires du Service de Renseignement S2 de l'Armée Dominicaine, en service à Dajabon, au point de contrôle « La Vigía » ont arrêté un individu suspect qui a prétendu être de nationalité haïtienne et qui tentait de franchir illégalement la frontière vers Haïti, avec un fusil dissimulé dans une valise



L'homme sans document légal au moment de son arrestation a dit s’appeler Félix Pie...



Les autorités ont déclaré que la saisie la valise de cette homme, contenait un fusil de calibre 20mm de marque Mossberg numéro G005492, un ordinateur portable, une tablette, un téléphone cellulaire et 7,000 pesos.



Rappelons que c’est la 6e arrestations ces derniers jours en République Dominicaine, d’individus sans passeport de diverses nationalités qui tentaient de franchir illégalement la frontière vers Haïti pour des raison encore inconnues (1 ressortissant d’Aruba, 1 du Venezuela et 3 de Cuba) http://www.haitilibre.com/article-19978-haiti-republique-dominicaine-des-etrangers-essayent-d-entrer-illegalement-en-haiti.html



SL/ HaïtiLibre