Haïti - Politique : Avec ou sans l'Assemblée Nationale, Jovenel Moïse sera installé...





Alors qu’aura lieu demain 7 février, l’investiture du Président élu Jovenel Moïse, le Député de Delmas Garry Bodeau, Questeur de la Chambre basse et Président du bloc majoritaire « Alliance Parlementaire pour Haïti» (APH) composé de 64 députés Pro Jovenel Moïse (PHTK et alliés) est confiant que malgré les menaces de certains sénateurs d’infirmer le quorum de l’Assemblée Nationale pour la prestation de serment du Président élu, croit qu’il s’agit juste d’un moyen de pression pour conserver certains postes au Gouvernement, mais que le quorum sera néanmoins constaté.



Lors de son récent voyage à New-York il avait déclaré « [...] rien ne pourra empêcher Jovenel Moïse de prêter serment » soulignant que même si l’Assemblée Nationale du 7 février ne pouvait se tenir « [...] le Premier Ministre ainsi que la Police Nationale d’Haïti prendront les dispositions que de droit en vue d’installer le Président Jovenel Moïse au Palais National.



Concernant le choix du nouveau Premier Ministre et des noms qui circulent déjà, le Député Bodeau a affirmé qu’il ne s’agissait que de rumeurs infondées et que ce choix sera fait au moment opportun, selon les prescrits de la Constitution, en consultation avec les présidents des deux chambres après l’investiture du Président élu.



