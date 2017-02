Haïti - Diplomatie : Taïwan présent à la cérémonie d'investiture





David Lee, le Ministre des Affaires étrangères de Taïwan (République de Chine) sera en Haïti du dimanche au vendredi 10 février, à la tête d'une délégation taïwanaise à l'occasion de l'inauguration du Président élu Jovenel Moïse



Lee représentera le Président Tsai Ing-wen lors de l'investiture mardi de Jovenel Moïse en tant que 58ème Président de la République d'Haïti et dans les célébrations connexes. Il félicite un allié diplomatique important au nom du gouvernement de la République de Chine et du peuple, selon la Chancellerie taïwanaise.



Au cours de sa visite, le ministre rencontrera le Président Moïse, le Président de facto sortant d'Haïti, Jocelerme Privert et le Ministre des Affaires Étrangères Pierrot Délienne. Il visitera également le siège de « Food For The Poor » Haïti et une usine de textile ayant des investissements taïwanais.



Selon le Ministère, Taïwan et Haïti ont maintenu des relations amicales au cours des 60 dernières années et ont poussé la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.



Moïse salue hautement les liens entre les deux pays et se réjouit de continuer à promouvoir la coopération sur divers programmes, a souligné le ministère, ajoutant que les deux pays travailleront à approfondir les relations diplomatiques et à améliorer le bien-être des personnes dans les deux pays.



HL/ HaïtiLibre