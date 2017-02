Haïti - Actualité : Zapping politique...





Détournement de mineurs, 10 arrestations :

La police a procédé à l'arrestation d'une dizaine d'étrangers et d’haïtiens sur une plage de la Côte des Arcadins pour détournements de mineurs.



AVIS investiture :

Lucien Jura, Porte-parole de la Commission de passation de pouvoir, précise que mardi 7 février, jour de l'installation du Président élu Jovenel Moïse, n’est ni chômé ni férié.



Mots de sympathie... :

Le Ministère du Tourisme a appris avec peine le départ de Mme Ghislaine Paul, ancienne Directrice Adjointe de l'École Hôtelière d'Haïti (EHH) et marraine de la dernière promotion sortante de l'école. « Mme Paul a été une fidèle et dévouée collaboratrice pendant les 42 ans de service prêtés au Ministère via l'École Hôtelière. Le Ministre Guy Didier Hyppolite et tous les membres du MDT et de l'EHH, adressent leur sympathie aux familles et amis de la regrettée, affectés par ce deuil. »



Dîner offert par le Président de facto :

L’arrivée des Délégations Étrangères a commencé hier dimanche à l’Aéroport International Toussaint Louverture et se poursuivra ce lundi. À 19h00 ce lundi, le Président de facto Jocelerme Privert et son épouse et Première dame Ginette offriront un dîner officiel en l’honneur des Chefs de Délégation et de leur épouse à l’Hôtel El Rancho...



80 représentants de média internationaux :

Lucien Jura, Porte-parole de la commission de passation des pouvoirs, a annoncé que les cartes d’accréditation étaient très limitées pour la cérémonie d’investiture du Président élu Jovenel Moïse, le 7 février 2017, parce que le Palais National ne peut contenir que 2,200 invités. Il dit avoir déjà reçu plus de 80 demandes de la part de la presse internationale.



Un Secrétaire d’État pour représenter la France :

Jean-Marie Le Guen, le Secrétaire d'État chargé du Développement et de la Francophonie du Gouvernement français, se rendra en Haïti du 6 au 8 février. Il assistera le 7 février à la cérémonie d'investiture du Président élu Jovenel Moïse, avec lequel il s'entretiendra des programmes de coopération bilatéraux, du soutien de la France et du renforcement de la francophonie et rappellera le soutien de la France à Haïti.



Privert se félicite de ses modestes dépenses publiques :

Jocelerme Privert, le Président de facto de la République, s'est félicité d’avoir « assaini les finances publiques » pendant les 12 derniers mois qu’il a passés à diriger le pays. Selon lui, contrairement à 2015 les dépenses publiques ont été limitées... [Une évidence au Pénitencier National entre autres... http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html ]



HL/ HaïtiLibre