Haïti - Technologie : Inauguration d’une Centrale solaire pour le Champ-de-Mars





Lundi, le Président de facto Jocelerme Privert, a procédé à l'inauguration d'une Centrale solaire de dernière technologie, d’une capacité de 100 Kw pour éclairer en permanence l’aire du Champ-de-Mars http://www.haitilibre.com/article-16437-haiti-technologie-stockage-d-energie-de-derniere-generation-au-champ-de-mars.html . La réalisation de ce système intégré de haute technologie conçu par la firme de génie-conseil canadienne GENINOV, ayant une filiale établie en Haïti depuis 2009, a été financé par la Banque Mondiale et doit servir de centre d’expérimentation pour la Cellule Énergie et l’EDH en vue d’évaluer les potentialités de développement de micro-réseaux d’énergies renouvelables à travers le pays.



La cérémonie s'est tenue en présence des ministres Jacques Evelt Eveillard (Travaux publics) et Marc Aurele Garcia (Communication) de Claude Prepptit, Directeur Général du Bureau des Mines et de l'Energie, du Maire principale de Port-au-Prince Youry Chevry ainsi que ses adjoint et de Pierre Bonneau, Représentant de la Banque Mondiale en Haïti.



« On ne peut pas développer un pays sans énergie » a rappelé le représentant de Banque Mondiale. Le Ministre Eveillard a considère que la finalisation de ce projet «est un pas important dans l'épanouissement et le renforcement du secteur énergétique en Haiti » plaidant pour la multiplication des projets de ce genre dans le pays afin de favoriser le développement durable dans le secteur énergétique.



Après avoir procédé à la coupe de rubans, Jocelerme Privert a fait une visite guidée des différentes installations de panneaux solaires de cette nouvelle centrale énergétique.



En savoir plus sur le projet :

Les panneaux solaires ainsi que les accessoires électriques sont sécurisés sur le toit du Ciné Triomphe. La composante photovoltaïque est constituée de 336 modules de 305 W chacun, fournissant une puissance totale de 102.5 kW. Ce qui permettra de baisser l’empreinte carbone sur l’environnement d’environ 120 tonnes par an.



Les panneaux solaires sont couplés au système de stockage d’énergie conteneurisé Intensium® Max 20E au lithium-ion de dernière génération. Cette installation permettra de stocker l’énergie captée par les panneaux solaires pendant les périodes d’ensoleillement pour alimenter l’ensemble du Champ-de-Mars le jour comme la nuit. L'autonomie offerte par cet assemblage est estimée à 38h.



Pour plus de détails lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-17487-haiti-flash-livraison-de-la-premiere-centrale-solaire-en-milieu-urbain.html

http://www.haitilibre.com/article-16437-haiti-technologie-stockage-d-energie-de-derniere-generation-au-champ-de-mars.html



HL/ TB/ HaïtiLibre