Haïti - Investiture : Jovenel Moïse, 58e Président d’Haïti





Ce mardi, au Palais Législatif a eu lieu la séance solennelle d’investiture du Président élu de la République, Jovenel Moïse en présence des amis et des membres de la famille Présidentielle, du Président Provisoire de la République, Jocelerme Privert et la Première Dame de la République, Ginette Michaud Privert, du Premier Ministre Enex Jean-Charles et Darnick Christophia Dorval Jean-Charles, des membres du Gouvernement de la République, du Vice-président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), du Président de la Cour de Cassation, des représentants du parti Politique PHTK, des chefs de parti politique, des anciens Premiers Ministres de la République, des Anciens Présidents de la République, d'invités spéciaux, des maires principaux de la zone Métropolitaine, de délégations étrangères...



Après l'ouverture de l’Assemblée Nationale, le Président Elu de la République, Jovenel Moïse et Martine Moïse, sont arrivée au Palais Législatif et ont été conduit par une délégation de l’Assemblée Nationale et du Protocole au Salon Diplomatique de la Chambre des Députés. Ensuite est arrivé le Président Provisoire de la République, Jocelerme Privert et la Première Dame de la République, Ginette Michaud Privert.



Après les arrivées ponctuée de salutation d'usages, et de la Fanfare jouant l’hymne présidentiel, la séance solennelle a reprise avec la lecture de l’Acte de la Proclamation des résultats des Elections Présidentielles du 20 novembre 2016 et le Président de l’Assemblée Nationale a invité le Président élu, Jovenel Moïse à s’approcher du Bureau.



Par la suite a eu lieu la cérémonie de remise de l'écharpe présidentielle, le Président de l’Assemblée Nationale a invité le Président Provisoire Jocelerme Privert à s’approcher du Bureau, le Président Privert a remit l’Echarpe Présidentielle au Président de l’Assemblée Nationale puis le Président de l’Assemblée Nationale a invité le Président Elu à s’approcher de la tribune et lui a demandé de prêter le Serment Constitutionnel.



Jovenel Moïse, le Président de la République a prêté serment devant l'Assemblée Nationale en déclarant "Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."



Par la suite le Président de l’Assemblée Nationale a remit au Président sortant Jocelerme Privert la nouvelle écharpe. Ce dernier l'a passé au Président de la République Jovenel Moïse, devenant ainsi le 58e Président de la République d'Haïti.



La suite du programme de la journée se déroulera au Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) où Jovenel Moïse fera une offrande Florale à la mémoire des Pères de la Patrie et une visite guidée du musée. Ensuite il se rendra au Palais national pour un Te Deum par Son Eminence Chibly Cardinal Langlois. Par la suite le Président Jovenel Moïse adressera un message à la Nation. Il aura également à passer en revue des unités de la Police Nationale.



Les Chefs d’Etat présents seront à la fin de la cérémonie conduits dans les appartements privés du Président au Palais National, le Président de la République, accompagné du Premier Ministre et du Ministre des Affaires Etrangères aura un entretient avec chacun des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Par la suite il se rendra de nouveau au MUPANAH où un déjeuner sera offert en l’honneur des Chefs de Délégation Etrangère et leur épouse par le Président et la Première Dame de la République.



