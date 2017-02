Haïti - FLASH : Double meurtres par décapitation dans la commune de Hinche





Samedi dernier, le corps décapité de deux personnes ont été découvert à Tabacal (Commune de Hinche) dans le Plateau Central. Les victimes ont été identifiées comme étant Cantave Michel, un agent de sécurité et Celimène Désinor une mère de famille.



Réginald Michel, Porte-parole de la Police Nationale d’Haïti (PNH) du Département du Centre, a expliqué que selon les premières éléments d'informations de l'enquête, Lucson Jean-Baptiste (23 ans) est soupçonné d’être l’auteur présumé de ce double meurtre. Il pourrait avoir agit selon des témoignages collectés, pour venger le décès de sa mère en 2016 dont il attribuait la mort a un acte de sorcellerie causé par les victimes.



Lucson Jean-Baptiste est connu des services de police qui le soupçonnait déjà d’implications dans plusieurs autres assassinats dans la région. Le tueur présumé est en fuite et activement recherché, toutefois, il est possible qu’il se soit réfugié en République Dominicaine.



Le Porte-parole de la PNH déplore qu’aujourd’hui le lynchage soit toujours une pratique en usage dans la population en Haïti, notamment dans le Département du Centre. Des actes barbare qui se produisent le plus souvent dans des cas de vol de bétail, de vol à main armée et de sorcellerie...



TB/ HaïtiLibre