Haïti - AVIS : Démenti du Ministère de l’Agriculture





« La Direction Générale du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), par le présente, porte à la connaissance du public en général et de tous ceux et toutes celles que la question pourrait intéresser, que le Ministère n'a lancé aucun appel à candidature pour le recrutement de personnel.



A cet effet, cette Direction met en garde tout individu qui pourrait ou voudrait se faire passer comme agent recruteur ou comme représentant du Ministère à ce sujet.



En conséquence, le Ministère se réserve le droit d'entreprendre telles mesures que de droit contre tout contrevenant.



Arnoux Séverin Ing-Agr.

Directeur Général »



HL/ HaïtiLibre