Haïti - Actualité : Zapping politique...





Fermeture d’une trentaine de «bordels» :

Entre le 1er et le 5 février, près de 30 bordels ont été fermés par le Parquet de Port-au-Prince selon le Commissaire du Gouvernement Me Danton...



AVIS : Vols intérieurs Sunrise Airways :

La compagnie aérienne haïtenne Sunrise Airways avise sa clientèle que ses services d'opération de vols intérieurs, principalement le vol PAP - CAP sont transférés au nouveau terminal de Guy Malary.



Famin Lavals dans la rue :

Ce mardi le Parti Fanmi Lavalas est de nouveau dans la rue pour protester contre l’investiture du Président élu Jovenel Moïse et dénoncer ce qu’il qualifie le « coup d’État électoral ».



Le Président de facto décore en série :

Lundi, le Président de facto Jocelerme Privert qui a quitté le Palais national définitivement mardi 7 février a procédé avant son départ à une remise de décoration à plusieurs personnalités, pour diverses raisons... Il a ainsi décerné la distinction Honneur et Mérite grand croix plaque argent à Gerthie David, première dauphine au concours Miss Univers 1975 ; la grande croix plaque argent à Raquel Pélissier, Première dauphine de Miss Univers 2017 ; Il a décoré également au grade de grande croix honneur et mérite : Youri Latortue, le Président du Sénat au nom du grand Corps ; Me Stanley Gaston le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince ; François Benoît, le Président de la Commission indépendante d’évaluation et de vérification électorale ; le Premier Ministre Enex Jean Charles et la volleyeuse cubaine d’origine haïtienne Mirea Louis...



Jovenel Moïse, certifié Président élu :

Lundi, le Président élu Jovenel Moïse s'est rendu au Conseil Electoral Provisoire pour recevoir son certificat confirmant son élection à la Magistrature suprême de l'État. Il en a profité pour exprimer sa volonté d’œuvrer au renforcement des institutions républicaines dont le CEP.



Carnaval National 2017 :

Samedi,une rencontre a eu lieu entre le Directeur exécutif, la Mairie, les Travaux Publics et le représentant de Jovenel Moise sur les grands chantiers prioritaires pour l'organisation du Carnaval National 2017 dans la ville des Cayes les 26, 27 et 28 février prochain.



Au moins 550 cas de viols en 2016 :

Marie Louise Gauthier, Coordonnatrice nationale des affaires féminines des questions de genre et des violences sexuelles au sein de la Police National d’Haïti (PNH) a révélée qu'en 2016 il y a eu 550 cas de viol recensés par la police en Haïti. Elle encourage les victimes à porter plainte dans tous les commissariats de police sachant que la plupart des femmes victimes de ce type de violence ne portent jamais plainte par peur des représailles.



