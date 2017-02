Haïti - Politique : «Un jour nouveau se lève sur Haïti» dixit le PHTK





Mardi, après l’investiture du Président démocratiquement élu Jovenel Moïse (PHTK) http://www.haitilibre.com/article-15872-haiti-portrait-qui-est-jovenel-moise.html le Dr Rudy Hériveaux, Porte-parole du Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK), a délivré un message que nous vous invitons à partager :



Message du PHTK :

« Aujourd'hui 7 Février 2017, un jour nouveau se lève sur Haïti. Une formidable aventure commence avec à la tête du pays, un homme remarquable travaillé d'un désir brûlant et d'une grande volonté de transformer graduellement les conditions de vie d'une population aux abois mais farouchement déterminée à écrire une nouvelle page d'une histoire tourmentée mais fascinante.



Le Président Jovenel Moïse a été investi d'une délicate et noble mission, il s'agira pour lui d'exploiter les immenses potentialités d'une nation riche de ses ressources humaines, culturelles et naturelles mais plongée dans la précarité extrême par des luttes intestines stupides, des confrontations infantiles et récurrentes, véritable poison pour la stabilité indispensable aux investissements générateurs de richesses.



Le nouveau chef de l'Etat est pleinement conscient de ce défi colossal qui l'attend. Son humilité, son ingéniosité et son esprit d'ouverture devraient lui permettre de renforcer cette grande mutation d'une société écartelée en quête d'un second souffle et d'une véritable renaissance.



Mais pour qu'il puisse honorer véritablement ses engagements et que le soleil de l'espoir brille à nouveau sur cette terre porteuse d'une merveilleuse histoire mais trop souvent trahie et saccagée par ses propres enfants, il lui faudra bénéficier d'une longue trêve apaisante et intelligente, mais surtout de la solidarité, du support et de l'implication de tous les secteurs de la vie nationale.



Haiti ne peut se permettre de rater ce grand virage historique. Nous devons tous en mesurer l'importance pour réussir ensemble sous le “leadership” éclairé et dynamique du Président Jovenel Moïse. Sinon, nous subirons la foudre humiliante et le juste mépris des générations futures... »



Dr Rudy Hériveaux,

Porte-parole Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK)



HL/ HaïtiLibre