Haïti - Politique : La délocalisation des services de passeports, en marche





Dans le cadre du programme de réforme et de restructuration des organes et services de la Direction de l'Immigration et de l'Émigration (DIE), le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales informe le public en général qu’il a débuté depuis bientôt un mois des travaux de réhabilitation de 3 espaces, devant permettre la déconcentration et la délocalisation des services de dépôt de pièces et de livraison des passeports (Tabarre, rue Lamarre/Centre-ville et Diquini/Carrefour) jusque-là offerts seulement au Bureau central de la DIE à l'Avenue John Brown (Lalue).



Ces Centres recevront les différentes demandes des requérants de passeport à partir des pièces légalement requises et les demandeurs pourront retirer leurs passeports dans ces Centres. Des facilités technologiques et des équipements appropriés sont déjà rendus disponibles pour établir les liens entre le Centre de production de Lalue et tous les Centres régionaux.



Cet effort de décentralisation visent notamment : à fournir un service de proximité aux contribuables ; à neutraliser la rareté qui alimente le marché parallèle qui pénalise les clients et à respecter les normes internationales qui interdisent toute forme de promiscuité sur les lieux de production de passeport.



Rappelons que le Ministère de l'Intérieur vient également de réhabiliter et de mettre en service un nouveau bureau à Jérémie et un autre à Miragoâne. De plus, des travaux d'aménagement de 3 autres nouveaux bureaux sont en passe d'être achevés à Saint-Marc, aux Gonaïves et à Hinche.



HL/ HaïtiLibre