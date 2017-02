Haïti - Diplomatie : Le Mexique félicite le Président Jovenel Moïse





Le Gouvernement du Mexique, par l'intermédiaire de son Ministère des Affaires Étrangères (SRE), « félicite le nouveau Président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, qui a pris ses fonctions mardi, après un long processus électoral dans le pays. Il souhaite également des vœux pour le succès de sa gestion.



Le Mexique reconnaît les efforts du peuple et du Gouvernement haïtien en faveur du renforcement de la démocratie et des institutions dans le pays et espère que les acteurs politiques se joindront à leurs efforts de développement.



Le Gouvernement du Mexique réitère son amitié au peuple et au Gouvernement haïtien et sa volonté de continuer à coopérer avec les autorités pour le bénéfice de la population de ce pays des Caraïbes. »



HL/ iciHaïti