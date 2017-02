Haïti - Politique : Jovenel Moïse s'est entretenu avec le représentant du Roi Mohammed VI





Mardi, après la cérémonie d’investiture, le nouveau Président d’Haïti Jovenel Moïse a reçu en audience M. El Malki, le Président de la Chambre des représentants, qui représentait officiellement Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI.



Cette audience à été l’occasion pour El Malki de rappeler le contenu de la coopération entre le Maroc et Haïti, notamment dans le domaine de la formation, au moyen d'un programme qui permet à un nombre non négligeable d'étudiants haïtiens de poursuivre leurs études au Maroc. Il a également mis en avant l'expertise acquise par le Royaume du Maroc, dans le secteur agricole et en ce qui concerne le développement du monde rural, à travers la maîtrise de l'utilisation des fertilisants et de la gestion des ressources hydriques.



Ces domaines, a précisé El Malki « constituent les principaux axes autours desquels le Maroc entend articuler sa coopération avec Haïti, » saluant les liens solidaires qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Haïti, deux pays fiers de leurs racines africaines.



Le Président Jovenel Moïse s'est réjoui de cette rencontre, affirmant qu'il suivait de très près l'expérience du Maroc dans tous les domaines qui intéressent Haïti. Il a chargé le Président El Malki, de transmettre ses félicitations à Sa Majesté le Roi pour le retour du Royaume au sein de l'Union Africaine et a tenu à saluer les réformes introduites par le Souverain, faisant du Maroc un modèle de développement et de stabilité dans la région. Il a assuré « pour Haïti, le Maroc est un pays frère et ami. »



HL/ S/ HaïtiLibre