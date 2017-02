Haïti - Politique : L’ex-Sénateur Riché Andris quitte la vie politique





L’ex sénateur Riché Andris (Organisation du Peuple en Lutte - OPL) candidat dans la Grand’Anse, défait dans les élections sénatoriales complémentaires du 29 janvier dernier 37,493 votes contre 43,128 voix en faveur de l’ancien député Jean Rigaud Bélizaire, candidat du Consortium National des Partis Politiques haïtiens, a décidé officiellement de quitter la vie politique.



Il n’entend pas contester le résultat malgré qu’il affirme avoir constaté beaucoup de fraude dans le dernier scrutin. Il entend se consacrer maintenant à sa famille et estime qu’il en a fait assez pour le pays. Toutefois, il ne cache pas sa déception et son amertume pour cette défaite, critiquants sans modération l’électorat qui a changé de camp et certains acteurs politiques. Des réactions qui ne lui font pas honneur, enlevant tout panache à sa sortie de la vie politique.



Riché Andris est né en avril 1947 dans la commune de Dame-Marie. Il entre en politique à l’âge de 24 ans, emprisonné 2 ans sous Jean-Claude Duvalier, puis en exil pendant 10 ans. Il a été Sénateur de la Grand’Anse à deux reprises durant 10 ans et Président du Sénat du 29 janvier 2015 au 14 janvier 2016.



TB/ HaïtiLibre