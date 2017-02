Haïti - Politique : La France optimiste sur les chances de réussite de Jovenel Moïse





Mercredi au lendemain des cérémonies d’investiture http://www.haitilibre.com/article-20030-haiti-investiture-jovenel-moise-58e-president-d-haiti.html Jean-Marie Le Guen, le Secrétaire d’État chargé du Développement et de la Francophonie auprès du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, qui représentait la France à l’investiture, s’est entretenu avec le nouveau Président d’Haïti Jovenel Moïse.



Après avoir réitéré les félicitations du Président Hollande au Président Moïse pour son élection, le Secrétaire d’État a échangé avec le Président sur ses priorités et l’a assuré du soutien de la France pour accompagner Haïti sur le chemin des réformes, notamment dans les domaines de l’État de Droit, de l’agriculture et de l’éducation, soulignant que « c’est aux Haïtiens qu’il revient de prendre leurs destinées en main »



Le Secrétaire d’État Le Guen se dit optimiste sur les chances de réussite du nouveau Président d’Haïti, du fait que le Parlement haïtien est majoritairement constitués d’élus et d’alliés de même tendance que Jovenel Moïse.



Il a également transmit l’invitation du Chef de l’État français au Président Moïse d’effectuer une visite en France.



HL/ HaïtiLibre