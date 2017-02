Haïti - Actualité : Zapping politique...





Premier Conseil des Ministres de Jovenel Moïse :

Mercredi le Président de la République, Jovenel Moïse, a présidé son premier Conseil des ministres, au Palais National, Il était accompagné du Premier ministre Enex Jean-Charles et des autres membres du gouvernement. Il n’y a eu aucune prise de décisions, il s’agissait seulement une prise de contact, il a parlé des grands dossiers de l’États et chaque Ministre lui a fait une présentation de la situation du pays.



4 contestations devant les BCED :

Uder Antoine, le Directeur Exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP) annonce que les Bureaux du Contentieux Électoral Départemental (BCED) des départements concernés auront à statuer à partir de ce jeudi sur les 4 contestations enregistrés à l’issue des élections du 29 janvier dernier. Pour les Sénateurs : Nord (Jean Marie Ralphe Fethiere (PHTK) et Theodord Saintilus (Pitit Dessalines) ; Sud : Pierre François Sildor (PHTK) et Fritz Carlos Lebon (fanmi Lavalas) et au Centre : Rony Celestin (PHTK) et Abel Descollines (KID). Pour le Député de la Grand Anse, circonscription de Roseaux : Ronald Toussaint (Inite Patriyotik) et David Nicolas Clerie.



Chavannes Jean-Baptiste appelle à la vigilance :

Chavannes Jean-Baptiste du Mouvement paysan de Papaye (MPP) appelle à la vigilance face au prochain gouvernement du président élu Jovenel Moïse, affirmant que des signaux montrent que le pays s’achemine vers la continuité du Gouvernement Martelly. Il appelle tous les secteurs à faire front commun pour lutter contre les éventuelles dérives...



Réunion de sécurité :

Mercredi, le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Enex Jean-Charles, a rencontré une délégation de la Minustah. Le Ministre de la Justice, Me Camille Edouard Jr ainsi que le Directeur Général de la PNH, M. Michel-Ange Gédéon ont pris part à cette rencontre qui s’est tenue au Palais National.



Félicitations... :

« Nous félicitons Jovenel Moïse de son investiture en tant que Président et de son appel à l'unité nationale: Tous ensemble pour le bien commun d'Haïti »Luis Almagro le Secrétaire Général de l'Organisation des États Américains (OEA)



« Je souhaite bonne gouvernance au Président Jovenel Moïse. La présidence d'un homme est une réussite personnelle et de l'espoir pour un pays, son échec est l'échec de la nation » a déclaré l’ex candidat Eric Jean Baptiste du « Mouvement Action Socialiste »



Le Consulat Général d'Haïti à Higuey tient à féliciter le Président S.E.M. Jovenel Moïse et lui souhaiter du succès dans sa mission pendant son quinquennat. Que Dieu vous accompagne Mr le Président.



Le Ministre de la Culture accueille Raquel Pelissier :

Ce jeudi matin, le Ministre de la Culture et de la Communication, Marc Aurèle Garcia, au nom du Gouvernement, a accueilli Raquel Pelissier, Première dauphine de « Miss Universe 2017 » au Salon Diplomatique de l'Aéroport International Toussaint Louverture.



