Haïti - FLASH : Vers une reconfiguration de la Minustah après le 15 avril

Hervé Ladsous, le Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la Paix, a mené cette semaine en Haïti, une Mission d'évaluation stratégique tel que requis par la résolution 2313 (2017) du Conseil de Sécurité de l'ONU. Cette évaluation identifiera les besoins critiques en Haïti afin de présenter des recommandations quant à la configuration et la présence future des Nations Unies en Haïti. Ces recommandations seront présentées dans le prochain rapport du Secrétaire général à la mi-Mars http://www.haitilibre.com/article-20002-haiti-flash-le-depart-de-la-minustah-ne-mettra-pas-fin-a-la-presence-de-l-onu-en-haiti.html



Jeudi en conférence de presse, Hervé Ladsous, a déclaré à propos du départ de la Minustah « [...] Comme le Secrétaire général doit formuler des recommandations à l’adresse du Conseil de Sécurité le 15 mars, j’ai tenu à venir tout de suite pour travailler bien sûr avec nos collègues de la Minustah, mais aussi avec nos interlocuteurs haïtiens pour voir quel était leur vision sur la Minustah et son avenir. Tout ceci, ce sera évidemment la prérogative du Conseil de sécurité que de prendre les décisions. Mais je peux partager avec vous quelques grands paramètres qui me paraissent assez dégagés.



Le premier c’est que la composante militaire de la Minustah devrait selon toute vraisemblance s’effacer dans un avenir relativement proche. On est en train de regarder les modalités. Un second paramètre, c’est le fait que nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, nous avons beaucoup investi dans une relation, dont je voudrais saluer la constance et la qualité. Nous avons travaillé au développement de la Police Nationale d’Haïti (PNH). Nous avons travaillé sur les effectifs. Nous atteindrons dans le courant de l’année, lorsque la promotion qui est actuellement en cours de formation entrera dans les effectifs réguliers de la PNH, un effectif de 15.000 policiers. Mais, je crois qu’il y a matière à continuer parce que les besoins sont bien là. De la même façon, nous allons continuer à travailler sur le renforcement des capacités de la police dont je veux une nouvelle fois saluer le professionnalisme, l’engagement de ses responsables [...]



[...] Je crois que lorsque l’on regarde la situation en Haïti, par rapport à ce qu’elle était il y a quelques années, on a quand même beaucoup avancé. La sécurité n’est pas parfaite, mais je crois qu’elle est quand même bien meilleure.



[...] nous ne parlons pas à ce stade d’un effacement complet de la Minustah. Nous parlons d’une reconfiguration qui se traduira peut-être formellement par un nouvel intitulé, je ne sais pas.



Mais je le redis, si les tâches des militaires vont s’effacer car elles ne s’imposent plus dans le contexte sécuritaire d’Haïti, il y a en revanche beaucoup de travail à faire encore sur la police, sur l’État de droit, toute une série de chantiers comme cela, en n’oubliant pas les droits de l’homme, le statut de la femme, je crois qu’en ce sens-là, nous avons encore du travail et que nous y restons prêts. »



Rappelons qu’en octobre 2016, le Conseil de sécurité avait appelé à cette transition vers une future présence des Nations Unies après la date d'expiration du mandat de la Minustah (15 avril 2017) http://www.haitilibre.com/article-18931-haiti-flash-mandat-de-la-minustah-renouvele-a-l-unanimite.html



