Haïti - Politique : Rencontre importante au Suriname





Jeudi 9 février, Alex Jospitre le Consul Général d’Haïti au Suriname, a rencontré la nouvelle Ministre des Affaires Étrangères de la République du Suriname Mme Yldiz Pollack-Beighle qui était accompagné de ses conseillers.



Les échanges ont porté sur plusieurs sujets importants entre autres :



- Les obstacles auxquels des ressortissants haïtiens, qui ont appliqué pour une résidence temporaire ou un visa, sont actuellement confrontés en Haïti, suite à la fermeture du Consulat général de la République du Suriname à Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-18637-haiti-flash-fermeture-temporaire-du-consulat-du-suriname-en-haiti.html



- Les nombreux défis auxquels sont confrontés quotidiennement nos compatriotes qui ont récemment émigré au Suriname à partir de la carte-touriste, ainsi que l'approche appropriée pour remédier à plusieurs incidents survenus l'année dernière de façon à éviter leur répétition à l'avenir ;



- Le renforcement de la collaboration et de la communication entre le Consulat et le Ministère des Affaires Étrangères ainsi que toutes les autres entités gouvernementales fournissant des services à la communauté haïtienne locale pour une meilleure et plus cohérente assistance ;



- Les difficultés majeures rencontrées par des ressortissants haïtiens qui ont demandé la résidence temporaire et ont été informées plus tard, sans aucune forme d’explication ou information, qu'un grand nombre de documents originaux de leur registre d'État Civil (inclus dans leurs dossiers) ont simplement disparu suite à un incendie qui a éclaté dans un bâtiment du Ministère de la Justice et de la Police à Paramaribo en 2015 ;



- Les avantages indéniables qu’apporteraient un éventuel ajustement conditionnel du statut migratoire des ressortissants haïtiens en difficulté au Suriname et les délicates implications qu’un tel ajustement exigeraient du Parlement et du Ministère de la Justice et de la Police pour qu’il puisse être mis en œuvre ;



- Les procédures et accords concernant les hommes et femmes d'affaires haïtiens voyageant avec un visa américain, canadien ou Schengen.



Les deux parties ont convenu que si les ressortissants haïtiens devenaient des travailleurs légaux au Suriname, ils stimuleraient considérablement la production dans certains domaines clés et du coup, augmenteraient les recettes fiscales et d'exportation tout en diminuant certains prix dans le pays.



Après une heure d'échanges, considérée comme fructueuse et instructive par les deux parties, Mme Mme Yldiz Pollack-Beighle s'est engagée à transmettre au Président de la République du Suriname les points saillants de ces discussions et à aborder avec célérité avec le Consulat d’Haïti les nombreux défis auxquels sont confrontés les ressortissants haïtiens au Suriname.



SL/ HaïtiLibre