Haïti - Politique : Premières rumeurs autour du futur Premier Ministre





Suite à la démission du Premier Ministre http://www.haitilibre.com/article-20057-haiti-flash-le-premier-ministre-demissionne.html et compte tenu qu’aucun parti politique ne dispose d’une majorité directe au Parlement, le Président Jovenel Moïse a débuté des consultations avec les Présidents des deux Chambres conformément à l’article 137 de la Constitution amendée qui stipule « Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement ».



Mercredi soir Jovenel Moïse a une première rencontre avec le Youri Latortue, le Président du Sénat et Cholzer Chancy, Président de la Chambre basse pour définir dans un premier temps le profil du prochain Premier Ministre. Pour le Sénateur Youri Latortue ce doit être un rassembleur, une personne ayant une bonne connaissance du milieu politique et des affaires, capable de négocier avec l’international et le Parlement



La machine à rumeurs est lancée et déjà plusieurs noms d’éventuels Premier Ministre, circulent sur les réseaux sociaux et dans les couloirs du Parlement mais rien d’officiel :



Olivier Barreau, homme d’affaires respecté et connu comme un visionnaire (Président de la compagnie d’assurance AIC) ;

Gabriel Fortuné, ex Sénateur et maire des Cayes ;

Cholzer Chancy, Président de la Chambre des députés (Réélu par acclamation) qui semble favori selon le Sénateur Latortue ;

Jean Walnard Dornéval, un haut fonctionnaire de la Chancellerie, qui a toute la confiance du Président Moïse.



Pour le moment il se dit que Jovenel Moïse aurait plusieurs noms à l’esprit qu’il devrait communiquer ce vendredi aux Présidents des deux chambres pour en discuter.



TB/ HaïtiLibre