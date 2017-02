Haïti - Économie : L'Ambassadeur dominicain prédit de bonne relations avec le Président Moïse





Suite à l’investiture du Président Jovenel Moïse, l'Ambassadeur dominicain en Haïti, Rubén Silié, prédit que les relations entre les deux Nations, seront favorisées par l'accession au pouvoir du nouveau Chef d’État d’Haïti.



Le diplomate dominicain a rappelé la visite en janvier dernier à titre privé, qu'avait effectué l’entrepreneur Moïse au Président Danilo Medina http://www.haitilibre.com/article-19822-haiti-flash-jovenel-moise-rencontre-le-president-medina.html « pour voir des projets de développement qui l'intéressaient » http://www.haitilibre.com/article-19850-haiti-politique-jovenel-moise-tres-interesse-par-des-programmes-sociaux-de-la-rd.html http://www.haitilibre.com/article-19832-haiti-technologie-jovenel-moise-visite-des-centrales-electriques-en-rd.html et a estimé que les deux hommes ont développé lors de cette rencontre « une assez bonne chimie de travail ».



Il a également souligné les efforts fait par la Commission Mixte Bilatérale (CMB) pour la relation entre les deux peuples qui partagent l'île d'Hispaniola. Il a expliqué que plusieurs projets étaient en attente d’un moment « politiquement propice », pour l’avancement de plusieurs projets qui concernent entre autres : les bassins versants ; l'utilisation domestique du charbon ; la protection de l'environnement...



Par ailleurs il a estimé que l'interdiction imposée sur les produits dominicains en Haïti par le gouvernement de Michel Martelly, en octobre 2015 http://www.haitilibre.com/article-15156-haiti-avis-interdiction-d-importation-par-la-route-de-certains-produits-venant-de-rd.html et les conséquences négatives pour les deux pays, permettra au nouveau gouvernement de comprendre que l'interdiction n’est pas la solution pour lutter contre la contrebande et la fraude fiscale en Haïti.



