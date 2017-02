Haïti - Politique : Un expert dominicain s'exprime sur la migration haïtienne





L’expert en droit dominicain, le Dr. Juan Manuel Rosario, l'un des rédacteurs de la loi générale sur les migrations, recommande de stimuler l'investissement en Haïti pour lutter contre la pauvreté et prévenir une migration massive vers la République Dominicaine. Il suggère la mise en place en Haïti d’un mini plan Marshall pour faciliter l’investissement, la production et la récupération du pays.



Rosario explique que « Parce que tout le monde veut aller dans les pays développés, il arrivera un moment où les pays développés ne seront plus en mesure de le supporter [...] » rappelant que le processus de migration d'Haïti vers la République Dominicaine est dû entre autres au développement économique de son pays versus celui d'Haïti.



L'expert pense que cette situation de flux migratoire de plus en plus important sur le plan international, cause une montée du protectionnisme des pays concernés, qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs frontières en construisant notamment des murs comme le veut le Président américain Donald Trump, à la frontière avec le Mexique. Il rappelle que les États-Unis n’est pas le seul pays à vouloir ériger des murs, citant l'Argentine, la Lituanie et même la République Dominicaine qui examinent la construction d'un mur à leur frontière...



« Je pense que l’augmentation de la migration ces dernières décennies, en Amérique latine et en Afrique est favorisé, voir stimuler par certains États comme étant un moyen pour combattre la pauvreté locale... »



Pour Rosario au lieu d'encourager la migration pour combattre la pauvreté, la seule solution pour réduire ce phénomène social, c’est d'investir et de stimuler l’économie de ces pays, notamment d’Haïti.



SL/ HaïtiLibre