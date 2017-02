Haïti - Diplomatie : Jovenel Moïse félicite le nouveau Président de la RFA





Le Président de la République, Jovenel Moïse, salue l'élection dimanche 12 février, à la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, de Monsieur Frank-Walter Steinmeier à la présidence de la République Fédérale d'Allemagne (RFA).



« Au nom du Gouvernement et du Peuple d'Haïti, le Chef de l'État haïtien transmet ses sincères mots de félicitation et de succès continu au douzième Président de la République fédérale qui succédera officiellement le 18 mars prochain à Monsieur Joachim Gauck.



Le Président de la République forme le vœu que les relations bilatérales entre Haïti et l'Allemagne se renforcent sous la présidence du nouveau Chef de l'État de la RFA, au profit des intérêts des deux pays. »



HL/ HaïtiLibre