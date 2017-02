Haïti - Technologie : L’énergie solaire prend de l’expansion dans le Nord-Ouest





Beaucoup d'haïtiens vivant dans le Nord-Ouest d'Haïti attendent d'avoir accès à l'électricité solaire, sûre, fiable, abordable et respectueuse de l'environnement dans les prochains mois. Le premier à recevoir un financement d'ElectriFi, Sigora International, pionnier en tant que micro-fournisseur, souhaite étendre à 136,000 (27,000 comptes) la clientèle de son micro-réseau pilote de 5,000 membres, a annoncé la compagnie mardi 14 février.



Ouvrant la voie à une expansion ambitieuse, Sigora Haïti utilisera le produit d’un investissement de 2,5 millions de dollars d'ElectriFi pour accroître la capacité de production d'électricité de sa plate-forme d'énergie renouvelable à 3,5 MW (MWp).



Une initiative conjointe de développement international entre 15 agences de financement du développement de l'Union européenne (UE) et Power Africa de l'USAID, ElectriFi a choisi Sigora Haïti comme premier investissement de 29 propositions soumises en avril 2016.



Rappelons que Sigora Haïti en novembre 2015 a obtenu une licence exclusive de 25 ans du gouvernement haïtien pour fournir des services d'électricité dans le département du Nord-Ouest d'Haïti, une zone rurale composée de six villes comptant environ 200,000 habitants.



Conçue par Sigora International, sa société mère basée à San Francisco, l'énergie renouvelable et la plate-forme de stockage d'énergie du réseau intelligent fournit la base pour la création d'un micro-fournisseur capable de surveiller et contrôler à distance les performances du réseau et de récupérer électroniquement les paiements des consommateurs.



La technologie propriétaire de relevé et de gestion des recettes permet aux micro-fournisseurs des marchés frontaliers de collecter des revenus de manière cohérente et efficace, souligne Sigora. Cela s'est révélé être un défi important et un obstacle qui a étouffé les investissements et conduit à la disparition de projets d'électrification rurale semblables dans les économies en développement et dans les pays du monde entier.



Le modèle d'entreprise de micro-fournisseurs de implique la construction de micro-réseaux interconnectés et de capacités de production d'électricité co-localisées, ce qui offre les avantages d'économies d'échelle et une gestion plus efficace du réseau électrique. Cela se traduit par une énergie électrique abordable, fiable et respectueuse de l'environnement même pour le plus petit consommateur, selon l'entreprise.



ElectriFi a suffisamment confiance et est assez enthousiasme à l'égard de la technologie des micro-fournisseurs, du modèle d'affaires et des capacités organisationnelles de Sigora pour avoir choisi Sigora Haïti comme premier bénéficiaire de financement d'un premier lot de 29 propositions d'investissement reçues en avril dernier.



« Ce que Sigora Haïti a accompli en électrifiant une population hors réseau de 5,000 personnes en moins d'un an démontre une incroyable capacité à exécuter et sert de preuve de concept pour sa plateforme technologique et son modèle d'affaires, » a déclaré Frederik Van Den Bosch, Directeur Général de la Société européenne de gestion des institutions financières de développement (EDFIMC) « Élargir le modèle de Sigora va changer la vie pour des dizaines de milliers de personnes. Il s'agit vraiment d'une entreprise triple-bottom-line et c'est exactement le genre qu’ElectriFI cherche à soutenir. »



« En combinant les nouvelles technologies et les approches commerciales novatrices, Sigora Haïti mettra l'équilibre dans l'expansion de l'accès à l'énergie en faisant des micro-réseaux une proposition 'investissable'" a commenté Quentin Antoine, Directeur des investissements d’ElectriFi, ajoutant « Nous sommes impatients de collaborer avec eux pour faire évoluer leur technologie et leur vision du marché frontalier en Haïti et au-delà ».



SL/ HaïtiLibre