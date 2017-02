Haïti - Politique : Jovenel Moïse au 21e anniversaire du CIMO





Mardi à Delmas, le Président Jovenel Moïse accompagné du Président du Sénat, Youri Latortue et du Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH), Michel-Ange Gédéon, a pris part à la cérémonie commémorative du 21e anniversaire de la création du « Corps d'Intervention et du Maintien de l'Ordre » (CIMO) en présence entre autres du Maire de Delmas, Wilson Jeudy et du Député de la circonscription Gary Bodeau.



Lors de son intervention, le Chef de l’État tout en promettant au Commissaire Vladimir Chérubin le Commandement du CIMO, son plein soutien pour accomplir sa mission, a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'institution policière dans son processus de professionnalisation afin qu'elle puisse continuer à protéger les vies et les biens dans de meilleures conditions.



HL/ HaïtiLibre