Haïti - Politique : Suivi du processus de délocalisation des services de passeports





Mardi, Jude Saint-Natus, le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur accompagné de Jean Osselin Lambert, Ingénieur système à la Direction de l’Immigration et de l’Émigration, a fait le point sur l’avancement de la décentralisation des services de passeports, pour une meilleure performance dans la production et la livraison de ces documents.



L’Ingénieur Lambert a annoncé l’ouverture en région métropolitaine de Port-au-Prince, dans le cadre d’un partenariat avec les mairies de Pétion-ville, de Tabarre, de Carrefour et de Port-au-Prince, de 4 centres de dépôt de documents et de livraison de passeports en vue de déconcentrer l’Unité centrale à Lalue, qui deviendra a terme exclusivement un centre de production.



Ce processus de délocalisation et de déconcentration du service devrait techniquement aboutir dans les 60 prochains jours grâce à au déblocage des fonds destinés à la réalisation des travaux par le Ministère de l’Économie et des Finances.



D’autres Centres ont déjà été aménagés : Cap-Haïtien, Cayes, Jérémie, Jacmel et aux Gonaïves et 2 autres Centres vont bientôt être aménagés à Saint-Marc et à Hinche.



HL/ HaïtiLibre