Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le bureau du Ministre des Finances cambriolé :

Des individus non identifiés se sont introduits par effraction au Ministère de l'Économie et des Finances. Le bureau du Ministre était la cible de ces voleurs des dossiers auraient disparu sans autre précision a confirmé le ministère.



Le Sénat compte maintenant 26 sénateurs :

Le Sénat compte maintenant 26 sénateurs avec la prestation de serment mardi des 5 nouveaux élus http://www.haitilibre.com/article-20046-haiti-flash-resultats-definitifs-2e-tour-elections-1-3-senat.html et dans l’attente de 3 autres actuellement dans le processus de contestation devant le contentieux électoral.



Suspension des inaugurations judiciaires :

Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) informe la population en général qu'il a décidé de suspendre provisoirement, sur l'étendue du territoire national de toutes les activités d'inauguration de bâtiments de justice jusqu'à la prise de fonction du nouveau Gouvernement.



Des chiffres astronomiques... :

Selon les chiffres fournis par Wilfrid Trénard, le Directeur Général adjoint du MPCE, les pertes provoquées par l’ouragan Matthew qui a frappé Haïti en octobre dernier, sont évaluées à 2,8 milliard de dollars alors que 2.2 milliards de dollars américains sont nécessaires pour faire face aux besoins actuels des victimes...



Vote de la loi sur la Formation Professionnelle :

Mardi, la Chambre des députés a ratifié en première lecture la loi sur la formation Professionnelle au profit de la jeunesse haïtienne.



Un Sénateur promet de toujours être présent :

Mardi, le nouveau sénateur de l’Ouest Patrice Dumont alias « Pepe », a prêté serment avec 4 de ses pairs. Après avoir juré de respecter la Constitution, mais en plus il a promis de ne « jamais rater une séance, à moins que je ne sois malade, à l’étranger ou en mission. » Un engagement qu’il avait déjà pris lors de sa campagne électoral et il entend bien respecter sa parole.



Réunion hebdomadaire du FAES :

Mardi, les hauts cadres du Fonds d'Assistance économique et sociale (FAES) se sont réunis en Conseil de Direction hebdomadaire. Ils se sont entretenus notamment : de Finance rurale, de l’état d'avancement des écoles en réparation (BID) et des écoles en construction (ARSE/AMOPERE), de l’actualisation des prix dans le cadre des marchés publics et de l’orientation des nouveaux employés du FAES.



HL/ HaïtiLibre