Haïti - Culture : Une haïtiano-canadienne finaliste à Miss Canada





Mardi au Consulat Général d’Haïti à Montréal, le Consul Justin Viard, accompagné des membres de la Section des Affaires Culturelles et de la Communication, a reçu Liliane Ulysse, finaliste au concours de Miss Canada 2016, classée actuellement classée en 5ème position.



D’origine haïtienne, Liliale Ulysse est arrivée au Canada à l’âge de 12 ans. Elle est étudiante finissante en Sociologie et en Développement international à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Elle se définit comme une femme déterminée, positive, responsable, dynamique, ambitieuse et persévérante. Ouverte d’esprit et naturellement curieuse, elle cherche toujours à rencontrer de nouvelles personnes et à découvrir de nouvelles cultures. Elle se veut une source d’inspiration et de motivation pour les jeunes au Canada et partout dans le monde.



Le Consulat Général d’Haiti à Montréal supporte sans réserve la candidature de Liliane Ulysse et demande à la Communauté haïtienne de Montréal et à tous les compatriotes à travers le monde de se regrouper derrière elle afin que son rêve devienne réalité et que vibre à nouveau la fierté haïtienne à l’échelle planétaire.



La Mission consulaire les invite tous et toutes à voter pour elle sur le site www.misscanada.org/liliane-u/ avant le Grand Gala final qui se tiendra le samedi 4 mars 2017, de 17h00 à 21h00, à l’hôtel Sheraton à Laval.



Après Raquel Pelissier, Première dauphine à Miss Univers, c’est le tour de notre belle et brillante Liliane Ulysse de convoiter le titre de Miss Canada.



S/ HaïtiLibre