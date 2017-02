Haïti - AVIS : Prochaine «Karavan Tèk-Tèk» à Jacmel





La Direction Générale de l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) informe le public en général qu'elle organisera la 2ème Edition de la « Karavan Tèk-Tèk » le vendredi 17 et samedi 18 février 2017 de 10h00 a.m. à 5h00 p.m. dans le Département du Sud-Est, au Convention Center à Jacmel



L'objectif de cette initiative est de partager avec la population et les consommateurs de service de télécommunications les différentes technologies et services associés disponibles en Haïti, les procédures en vigueur au CONATEL et des informations sur le rôle des principaux acteurs du secteur.



En cette occasion, les participants auront l'opportunité d'assister à une série de conférences sur des thématiques liées aux technologies de l'information et de la Communication et d'avoir accès gratuit à l'Internet.



Le CONATEL conjointement avec les principaux acteurs du secteur établira un point de présence : la DIGICEL, la NATCOM et ACCESS HAITI seront disponibles pour accueillir les visiteurs.



Le CONATEL compte sur la présence de toute la population jacmélienne pour la réussite de ces deux journées.



HL/ HaïtiLibre